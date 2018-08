Le Pentagone estime difficile de vérifier le nombre exact de restes des soldats américains

Photo : KBS News

Les Etats-Unis n'ont pas encore confirmé le nombre exact des restes de soldats américains contenus dans les 55 caisses rapatriées récemment depuis la Corée du Nord.C'est ce qu'a fait savoir l'Agence de comptabilité des prisonniers de guerre et des disparus au combat (DPAA), rattachée au Pentagone. Selon le docteur John Byrd, directeur des laboratoires de l'agence, le régime nord-coréen a expliqué que ces dépouilles étaient censées provenir des GI's tués pendant la guerre de Corée. Dans la foulée, il a mis en évidence le fait qu'il était cependant difficile de savoir combien de restes avaient été restitués.En effet, selon le docteur, chaque boîte pourrait abriter les restes de plusieurs individus, tout comme les restes d'un individu peuvent être conservés dans plusieurs caisses. L'envergure précise de ces dépouilles ne sera donc connue qu'après une analyse ADN pour l'identification de chaque victime.Rappelons que le régime de Kim Jong-un avait procédé la semaine dernière à la restitution des restes de militaires américains tombés au champ d'honneur. Ce geste fait suite à un accord conclu lors du sommet de juin à Singapour entre son dirigeant Kim Jong-un et le président américain Donald Trump.Les Etats-Unis estiment que plus de 5 000 soldats américains disparus lors du conflit sont encore enterrés au nord du 38e parallèle.