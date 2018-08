Une descendante de réfugiés nord-coréens dirige une équipe d'identification des dépouilles de GI's

Photo : YONHAP News

Une Américaine d'origine coréenne va mener des travaux d'identification sur les restes de soldats américains tombés lors de la guerre de Corée et récemment rentrés chez eux.Il s'agit de Jenny Jin, dont le nom coréen est Jin Joo-hyun, et qui travaille auprès de l'Agence de comptabilité des prisonniers de guerre et des disparus au combat (DPAA), affiliée au département de la Défense des Etats-Unis.Anthropologue judiciaire, la docteur Jin a fait des études d'archéologie à Séoul avant de décrocher un master puis un doctorat en anthropologie aux Etats-Unis. Depuis, elle a participé à différentes opérations de fouilles aux quatre coins du monde avant de rejoindre le JPAC, l'ancêtre de la DPAA.Ses grands-parents sont des réfugiés du conflit fratricide. Selon le Pentagone, ils sont descendus à Séoul en compagnie des troupes américaines qui ont participé à un combat au nord-ouest du pays.