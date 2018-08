« Along with the Gods : The Last 49 Days » effectue un démarrage tonitruant

Photo : YONHAP News

Très attendu, le film « Along with the Gods : The Last 49 Days » effectue un démarrage en trombe. La suite de « Along with the Gods : The Two Worlds » confirme ainsi son succès en dépassant chaque jour la barre du million d’entrées depuis sa sortie le 1er août.A en croire le site Internet recensant les entrées en salles de l’agence pour la promotion des films (Kofic), pendant les trois premiers jours d’exploitation, le drame fantastique de Kim Yong-hwa a été vu par un total cumulé de 3 425 055 personnes.Hier, il a réalisé à lui seul 69,5 % du chiffre d’affaires des cinémas du pays. Le montant cumulé des recettes du 1er au 3 août s'est établi à 27,7 milliards de wons, soit 21 millions d’euros.Les réservations explosent, elles aussi, avec 781 554 à 8h ce matin. Le nombre cumulé des entrées devrait donc franchir le cap des 4 millions dans le courant de la journée.