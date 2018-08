Le FRA appelle la Corée du Nord à œuvrer pour sa dénucléarisation complète

Photo : KBS News

Les ministres des Affaires étrangères réunis au Forum régional de l’Asean (FRA) ont exhorté la Corée du Nord à respecter son engagement d’œuvrer à sa dénucléarisation complète et à cesser tout essai balistique ou nucléaire. C'est ce qui ressort de la déclaration rendue publique, tôt ce matin, heure locale, par Singapour qui assume la présidence de cette édition du rassemblement sur la sécurité régionale.Le texte appelle également toutes les parties concernées à ne pas épargner leurs efforts afin de concrétiser la déclaration de Panmunjom, issue du sommet intercoréen du 27 avril, ainsi que celle conclue entre la Corée du Nord et les Etats-Unis le 12 juin, dans l’objectif d'instaurer la paix et la sécurité sur la péninsule. Certains de ces ministres se sont dits prêts à discuter avec l’Etat ermite sur d'autres questions nord-coréennes à résoudre, dont les droits de l’Homme.Il est à noter que le communiqué du président mentionne pas le terme « CVID », l'abréviation anglaise de « dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible », qui est l’objectif central proclamé par l’administration Trump.Au cours de la conférence, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a exprimé son mécontentement face au manque d'enthousiasme américain sur la déclaration de fin de la guerre, avant de partir pour l'Iran. Là-bas, Ri Yong-ho y réaffirmera l'amitié avec le pays du Moyen-Orient et très probablement critiquera le retrait par Washington de l'accord nucléaire iranien ainsi que sa reprise des sanctions contre Téhéran.Dans la foulée, le journal officiel du parti, le Rodong Sinmun, a condamné Washington qui selon lui ne présente aucun geste concret, contrairement à Pyongyang qui a procédé au démantèlement du site d'essai nucléaire et au rapatriement des restes de soldats américains morts pendant la guerre de Corée.Le Forum régional de l’Asean est un forum multilatéral qui regroupe tous les ans les chefs de la diplomatie des pays membres de cette Association des nations du sud-est asiatique et d’autres Etats de la région Asie-Pacifique, dont les deux Corées.