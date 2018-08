Pour Kang Kyung-wha, les discussions sur la déclaration de fin de la guerre avancent

Photo : YONHAP News

Très attendue, la rencontre officielle entre les chefs de la diplomatie nord-coréenne et américaine en marge du forum régional de l'Asean (FRA) n'a pas eu lieu. Mais des progrès ont néanmoins été obtenus sur la déclaration de fin de la guerre. C’est ce qu'a fait savoir la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères.En effet, Kang Kyung-wha a fait part des discussions bien avancées avec ses homologues américain et chinois sur le moment et les modalités de conclusion du conflit fratricide. Elle a par ailleurs rapporté avoir discuté de cette déclaration avec son homologue nord-coréen, lors du dîner de bienvenue du forum. Ri Yong-ho lui aurait indiqué qu'il n'était pas encore opportun de se réunir au niveau diplomatique, probablement pour exprimer le mécontentement que le régime communiste éprouve face au dialogue qui piétine sur ce dossier épineux.Les pourparlers entre Pyongyang et Washington semblent dépendre désormais de l'évolution de leur diplomatie épistolaire. Effectivement, l'ambassadeur des Etats-Unis aux Philippines Sung Kim a remis le week-end dernier au chef de la diplomatie nord-coréenne une lettre de Donald Trump à l'attention de Kim Jong-un. Il s'agit d'une réponse à la missive que le leader nord-coréen avait adressée au président américain le 1er août lors du rapatriement des restes de soldats américains tombés pendant la guerre de Corée.