Un rapport de l'Onu dénonce la violation des sanctions par la Corée du Nord

Photo : KBS News

La Corée du Nord poursuit ses programmes balistique et nucléaire et a grandement augmenté ses transactions illicites de produits pétroliers. C'est ce que révèle un rapport d’experts remis au Conseil de sécurité de l'Onu et rendu public par l’AFP et Reuters. Et selon ce compte-rendu, la centrale nucléaire de Yongbyon est toujours en fonctionnement, tout comme son réacteur de cinq mégawatts.Le panel d'experts a notamment dénoncé les transbordements illégaux en mer de produits pétroliers pour contourner les sanctions onusiennes. Il a également souligné que le régime communiste avait exporté du charbon, de l'acier de fer et d'autres marchandises, notamment vers la Chine et l'Inde. Et d'ajouter que ces transactions illicites lui avaient rapporté près de 14 millions de dollars entre octobre et mars.Toujours d'après l'étude, Pyongyang a en outre tenté de fournir des armes ainsi que des équipements militaires à la Libye et au Yémen.