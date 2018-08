Libération de l'ex-secrétaire général présidentiel de Park Geun-hye

Photo : YONHAP News

Kim Ki-choon, l'ancien secrétaire général de la présidente Park Geun-hye, aujourd'hui destituée, a quitté la prison 562 jours après son placement en détention provisoire en janvier 2017. A sa sortie, il a été accueilli par un grand nombre de journalistes mais aussi par quelques deux cents manifestants qui s'opposaient farouchement à sa libération.L'ex-haut officiel a pu monter dans la voiture qui l'attendait grâce à l'intervention des policiers. Conséquences de ce vacarme qui a duré environ trois quarts d'heure : quelques manifestants blessés et le pare-brise de la voiture cassé.Kim Ki-choon avait été inculpé d'avoir ordonné l'établissement d’une liste noire d'artistes critiques envers le gouvernement de l’époque. Il a été condamné en appel à quatre ans d'emprisonnement, soit un an de plus qu'en première instance. Il attend désormais le verdict de la Cour suprême. Sa détention provisoire a été renouvelée jusqu’ici à trois reprises. Mais la plus haute instance judiciaire a décidé de le relâcher, son procès ayant été renvoyé à son assemblée plénière.