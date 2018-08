Un grand séisme sur l'île indonésienne de Lombok

Photo : YONHAP News

Un fort tremblement de terre de magnitude 6,9 a secoué dimanche à 19h46, heure locale, l'île indonésienne de Lombok, située à l’est de Bali. Il a été suivi par plus d'une vingtaine de répliques. Une alerte au tsunami a même été lancée, avant d'être levée peu après.Selon la chaîne d'informations américaine CNN, au moins 82 personnes ont été tuées. Un grand nombre de personnes ont été blessées et des centaines de sinistrés ne peuvent regagner leur domicile. Qui plus est, le chaos s'aggrave en raison des coupures d’électricité. Et les dégâts humains et matériels risquent de s'accroître sur cette île déjà frappée il y a huit jours par un séisme de magnitude 6,4.L'ambassade de Corée du Sud en Indonésie a annoncé qu'aucun de ses ressortissants ne se trouve parmi les victimes.