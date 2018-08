Dès son retour de vacances, Moon Jae-in s'applique à améliorer le quotidien des citoyens

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in a repris le travail, aujourd’hui, après cinq jours de vacances. Dans la matinée, il a rencontré le Premier ministre lors du petit déjeuner de travail hebdomadaire, avant de présider dans l'après-midi une réunion avec ses secrétaires et conseillers.Le locataire de la Maison bleue a ouvert la réunion par la question de la facture d'électricité, alourdie en raison de la canicule inédite de cet été. Il a donc ordonné d'alléger, dès ce mois, le système de facturation progressive et d'accroître le dégrèvement du compte pour les classes défavorisées ou les bâtiments destinés aux affaires sociales. Et d'ajouter que le système de tarif d'électricité variable en fonction de la quantité consommée devrait être ajusté pour refléter l'opinion des citoyens.Le président Moon a ensuite appelé ses collaborateurs à créer un environnement favorable aux idées et aux technologies innovantes pour supprimer les barrières régulatrices. Il a par ailleurs demandé à l'Assemblée nationale d'adopter sans tarder des projets de loi relatifs à la croissance dite innovante.Le chef de l'Etat n'a pas non plus manqué de prôner l'augmentation des investissements sur les infrastructures telles que les bibliothèques, les gymnases et les établissements éducatif et culturel. Pour lui, il s'agit d'un aménagement du territoire national équilibré, créateur d'emplois et enfin favorable à l'amélioration de la qualité de vie de la population.Pour finir, Moon a nommé six secrétaires présidentiels, dont le secrétaire pour les autoentrepreneurs, nouvellement créé et occupé par In Tae-yeon, président de l'Association des autoentrepreneurs et des petits commerçants de Corée.