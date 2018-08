Photo : YONHAP News

Le pays du Matin clair était sous les nuages, ce mercredi, en raison de l'influence de l'anticyclone du Pacifique Nord. Des averses sont attendues cet après-midi dans la région intérieure, avant de se propager à l'ensemble du territoire demain.Le mercure est toujours aussi haut. D’après Météo-Corée, il fait 35°C à Séoul et à Daejeon, 36°C à Daegu et à Gwangju, 33°C à Busan et enfin 32°C sur l’île de Jeju.