Pyongyang rapatrie un sud-Coréen via Panmunjom

Photo : KBS News

La Corée du Nord a rapatrié hier via Panmunjom un jeune sud-Coréen qu’elle avait arrêté le 22 juillet pour entrée illégale. Il s’agit d’un homme de 34 ans dénommé Seo, et dont le prénom n’a pas été révélé.On sait qu’il s’est d’abord rendu en Chine par avion avant de gagner le nord de la péninsule. Mais on ne connaît pour l’heure ni ses motivations, ni la manière dont il a franchi la frontière. Le ministère de la Réunification a aussitôt ouvert une enquête conjointement avec le service du renseignement (NIS) et la police.Séoul a salué un « geste humanitaire et positif » de Pyongyang.Ces cinq dernières années, le pays communiste a libéré un total de 13 détenus sud-coréens à sept reprises. Il en retient toujours six. Le précédent rapatriement remonte au mois de novembre 2015.