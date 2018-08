Affaire « Druking » : Kim Kyoung-soo sera de nouveau entendu

Photo : KBS News

Suite de l’enquête sur l’affaire « Druking », du nom de ce blogueur accusé puis jugé pour avoir manipulé des commentaires postés sur Internet dans le but d’influencer l’opinion.L’équipe du procureur indépendant Huh Ik-bum a décidé d’entendre une nouvelle fois Kim Kyoung-soo. Elle avait auditionné lundi pendant plus de 18 heures ce gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud, soupçonné d’être lui aussi impliqué dans le scandale. Mais cela n'a visiblement pas suffi.Kim a accepté de répondre de nouveau aux questions des enquêteurs. La date de sa nouvelle convocation n’est pas encore fixée. Ce sera vraisemblablement pour cette semaine.Hier matin, à la sortie des locaux où il a été interrogé, l’ancien député élu gouverneur aux élections locales de juin a déclaré aux journalistes ne pas croire que les enquêteurs ont obtenu des preuves convaincantes témoignant de son implication.Après ce nouvel interrogatoire, l’équipe de Huh Ik-bum doit décider de demander ou non au tribunal un mandat d’arrêt contre lui.