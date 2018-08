Moon Jae-in proclame la nécessité d’une déréglementation en faveur des banques en ligne

Photo : YONHAP News

La loi bancaire actuellement en vigueur en Corée du Sud stipule une stricte séparation entre l’industrie et la banque. Elle vise à restreindre la participation de la première dans le capital bancaire.Cela dit, le président de la République a insisté sur la nécessité d’assouplir cette disposition pour les banques en ligne seulement. Moon Jae-in a fait cette remarque hier lorsqu’il assistait, à Séoul, à un événement pour la déréglementation de ces institutions virtuelles.Selon le chef de l’Etat, alors que ces banques proposent de nouveaux produits et services qui séduisent de plus en plus de clients, elles sont en difficulté en raison de la réglementation régissant leurs activités. Du coup, il a souligné la nécessité de l’alléger afin de permettre aux entreprises du secteur des technologies de l'information d’élargir leurs capitaux et leurs investissements technologiques dans ces banques en ligne.Les propos présidentiels sont interprétés comme une volonté de relancer l’économie nationale via la déréglementation au semestre à venir, alors que les principaux indicateurs économiques du pays affichent des perspectives inquiétantes.La réaction des associations civiques n’a pas tardé. Elles manifestent leur crainte que les conglomérats n’en profitent pour faire du dépôt d’argent de la population leur « coffre-fort privé ».