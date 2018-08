Réduction du nombre des voitures particulières confiées aux généraux

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a annoncé aujourd’hui sa décision de réduire le nombre de ses voitures particulières attribuées aux généraux de l’armée.Selon cette nouvelle mesure, à partir de novembre, ces voitures seront confiées seulement aux principaux commandants de combat et au personnel de gestion de la crise. Un total de 121 officiers de rang de général de division et de grade inférieur en seront privés. Même chose pour tous les généraux en poste dans différents ministères.Le ministère s’attend ainsi à une réduction de 417 unités, soit 55 % de l’ensemble de ces voitures particulières. Elles remplaceront les véhicules vétustes de fonction de l’armée et leurs chauffeurs seront affectés aux effectifs de combat étape par étape. Le ministère pourra ainsi économiser chaque année un total de 4,76 milliards de wons.Autre projet en vue. Il s’agit d’exploiter, à compter de 2024, des drones afin de transporter les matériels militaires aux postes de garde près de la frontière avec le Nord.