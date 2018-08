Les deux Corées à pied d’œuvre pour éviter les invasions d’insectes aux monts Geumgang

Photo : YONHAP News

Comme elles s’y étaient engagées en juillet, les deux Corées ont procédé aujourd’hui à une inspection conjointe aux monts Geumgang, au nord du 38e parallèle. Objectif : faire l’état des lieux des ravages causés par les insectes afin de les prévenir dorénavant.Pour cela, une délégation sud-coréenne de 12 membres avec à sa tête un directeur général du Service forestier coréen (KFS) a franchi tôt ce matin la ligne de démarcation militaire qui sépare les deux pays. Elle doit regagner la capitale tard dans l’après-midi.Séoul et Pyongyang doivent dorénavant se concerter sur les insecticides à utiliser. Le Sud a d’ores et déjà décidé d’opter pour des produits qui ne font pas l’objet de sanctions contre le pays communiste.En 2015 aussi, les deux parties avaient mené le même projet. Cette année-là, leurs délégations avaient visité les lieux concernés en juillet, et la pulvérisation d’insecticides avait été effectuée en septembre et en octobre. Budget de l’opération : 100 millions de wons.