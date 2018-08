Le gouvernement rejette les soupçons d’achat illégal de charbon du Nord

Photo : YONHAP News

Les médias sud-coréens se sont fait l’écho des soupçons selon lesquels des entreprises du Sud auraient clandestinement acheté du charbon au Nord. Ils sont allés plus loin pour reprocher au gouvernement de ne pas appliquer les sanctions contre le régime de Kim Jong-un.Aujourd’hui, la Cheongwadae est sortie de son silence face à ses accusations. Son porte-parole Kim Eui-kyeom a rétorqué que les Etats-Unis, qui conduisent ces mesures punitives, ne mettaient pas en cause Séoul. De plus, le département d’Etat américain a même publié un commentaire accordant sa confiance profonde à l’exécutif sud-coréen.Interrogé sur les propos tenus par le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale, le porte-parole a botté en touche. Lors d’une interview, John Bolton avait annoncé s’être entretenu par téléphone avec son homologue sud-coréen Chung Eui-yong, justement sur ces soupçons.