La population sud-coréenne en légère croissance en 2017

Photo : KBS News

En 2017, avec plus de 51,7 millions d’habitants, la population sud-coréenne a très légèrement augmenté, de 0,2 % par rapport à l'année précédente. Mais le nombre moyen de personnes par foyer a lui reculé à 2,39, soit 0,04 de moins que l’an dernier. C’est ce que montre le bulletin statistique annuel du ministère de l’Intérieur.La population a progressé dans plusieurs provinces et grandes villes, mais elle a décru le plus dans la capitale. Séoul comptait 73 190 âmes de moins qu’en 2016.L’âge moyen des sud-Coréens est de 41,5 ans, en hausse de 0,5 an en glissement annuel : 40,4 chez les hommes, 42,7 chez les femmes.