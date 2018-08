Vox : Pompeo demande à Pyongyang de réduire son arsenal nucléaire de 60 à 70 %

Photo : YONHAP News

Alors que les négociations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis sur la dénucléarisation sont dans l'impasse, Washington souffle le chaud et le froid sur Pyongyang.En effet, le site web américain Vox fait savoir que l'administration Trump a présenté au régime un calendrier officiel visant à amorcer le processus de dénucléarisation. Une initiative rejetée par le régime de Kim Jong-un.Pour être plus précis, Washington souhaite que Pyongyang livre 60 à 70 % de ses têtes nucléaires d'ici six à huit mois, soit aux Etats-Unis, soit vers un pays tiers.Vox précise que le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a présenté à plusieurs reprises, en vain, ce plan au vice-président du Parti des travailleurs nord-coréen Kim Yong-chol, et ce durant ces deux derniers mois.Le site américain ajoute que pour l'heure, il est difficile de savoir quelles récompenses les Etats-Unis pourraient octroyer à la Corée du Nord en échange, en plus de l'adoucissement des sanctions à son encontre et de son retrait de la liste des pays soutenant le terrorisme.Toujours selon la même source, l'Etat ermite n'a pas encore divulgué le nombre exact des arsenaux nucléaires en sa possession. Même en cas d'acceptation de ce calendrier américain, il sera donc difficile de vérifier s'il concerne bien 60 à 70 % de son arsenal, tel que demandé par Washington.