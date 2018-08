Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères s'entretient avec le président iranien

Photo : YONHAP News

Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Yong-ho, a rencontré hier à Téhéran le président iranien Hassan Rohani. Cette rencontre intervient un jour après que les Etats-Unis ont imposé de nouvelles sanctions au pays du Moyen-Orient.Si l'on en croit les médias d'Etat iraniens, Ri a fait part à Rohani des tractations nord-coréano-américaines sur la dénucléarisation de la péninsule qui sont en cours depuis presque deux mois. L'occasion aussi pour le haut diplomate nord-coréen de reprocher à Washington son retrait de l'accord nucléaire iranien de 2015 et sa réimposition de sanctions contre Téhéran.A son tour, le chef de l'Etat iranien s'en est pris à l'administration Trump. Pour Rohani, les Etats-Unis n'ont pas tenu leur promesse engagée avec la communauté internationale. Il les a alors qualifiés de « peu crédibles ». Dans la foulée, il a souhaité que Pyongyang et Téhéran se prêtent à une plus large coopération dans tous les domaines, en se basant sur leurs relations d'amitié vieilles de plusieurs décennies.Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères s'est envolé hier soir pour Pyongyang à l'issue de sa visite de deux jours. Une visite que Ri a demandé personnellement, d'après le ministère iranien des Affaires étrangères.