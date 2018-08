Photo : YONHAP News

Enfin un peu de fraîcheur ! S'il est possible de parler de fraîcheur pour une température de 32°C. C'est en tout cas une baisse de deux degrés par rapport à hier sur la capitale, et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Quelques averses sont prévues dans l'après-midi sur la moitié nord du pays.D’après Météo-Corée, il fait donc 32°C à Séoul, 33°C à Daejeon et à Busan, mais toujours très chaud à Daegu avec 36°C.