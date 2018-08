Les deux Corées organisent une 2e conférence sur la coopération ferroviaire

Photo : YONHAP News

Nord et sud-Coréens tiennent aujourd'hui sur la frontière intercoréenne leur 2e série de discussions sur la modernisation et la connexion de leurs chemins de fer.Forte de six membres, la délégation de Séoul est conduite par Hwang Sung-gyu, haut responsable du ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports. Pyongyang envoie une délégation composée du même effectif.A l'ordre du jour : le calendrier et les modalités détaillés pour les inspections conjointes des tronçons des voies ferrées le long de la ligne Gyeonggui sur la côte ouest et de la ligne Donghae sur la côte est. Ces inspections sont prévues à partir de la fin de ce mois.Un petit rappel : les deux Corées avaient déjà mené, fin juillet, de telles inspections sur ces deux lignes. Par la suite, elles ont tenu à Gaeseong en territoire nord-coréen la première réunion consacrée aux recherches conjointes sur la coopération ferroviaire Nord-Sud.