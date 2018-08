Samsung Electronics annonce un plan d’investissement de 180 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics prévoit d'investir un total de 180 000 milliards de wons, l’équivalent de 138 milliards d’euros, en Corée du Sud et à l'étranger au cours des trois prochaines années. Le géant de l’électronique a dévoilé hier son plan d’investissement dans le cadre de mesures visant à revitaliser l’économie et créer des emplois. Il envisage par ailleurs d’embaucher 40 000 employés sur la même période.Dans le détail, la société injectera 130 000 milliards de wons, soit 100 milliards d’euros, dans ses activités domestiques. 25 000 milliards de wons, ou 19 milliards d’euros, seront notamment investis dans le secteur de l’intelligence artificielle (IA), les réseaux de cinquième génération (5G) et les biotechnologies, et ce afin d’accroître sa compétitivité à l’heure de la quatrième révolution industrielle.Cet investissement massif dans l’économie du pays du Matin clair devrait avoir pour effet de créer 700 000 emplois directs et indirects.