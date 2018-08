Les Etats-Unis expriment leur confiance dans la mise en œuvre des sanctions par la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a manifesté sa confiance dans l’application par Séoul des sanctions contre Pyongyang, sur fond de controverse concernant des acheminements présumés illégaux de charbon nord-coréen en Corée du Sud.Dans un communiqué publié aujourd'hui, on peut lire que la Corée du Sud est un partenaire fidèle et fiable dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur le commerce maritime. En outre, le communiqué souligne que les deux alliés sont en étroite coopération pour coordonner leur politique cohérente vis-à-vis du régime de Kim Jong-un.On apprend également que Washington a été informé de l’ouverture par Séoul d’une enquête sur la possible livraison illicite de charbon nord-coréen au Sud.Pour rappel : le gouvernement sud-coréen examine actuellement neuf cas de ce type. S'il s'avère que ces transactions se sont faites au mépris des sanctions internationales, Séoul envisage d’y répondre selon la loi et les procédures en vigueur.