Pyongyang renouvelle ses appels à la déclaration de la fin de la guerre de Corée

Photo : KBS News

La Corée du Nord n'a cessé d'appeler les Etats-Unis à œuvrer pour déclarer la fin de la guerre de Corée, affirmant qu’une telle déclaration contribuerait à créer un climat propice à l'instauration d'une confiance mutuelle.Le pays communiste a relancé aujourd'hui ces appels dans un éditorial de l'organe du Parti des travailleurs. Selon le Rodong Sinmun, la fin du conflit fratricide représente « la demande de notre ère » et constituera le premier processus en faveur de la paix et de la sécurité tant sur la péninsule coréenne que dans le monde entier.Par ailleurs, le journal officiel a qualifié d’« anormales » les relations de méfiance et d'hostilité entre Pyongyang et Washington même dans une période de trêve. Du coup, il a martelé qu'il était temps pour les deux camps de passer à l’étape cruciale mettant fin à la guerre.Enfin, le Rodong Sinmun a convié les deux Etats à faire un grand pas en conformité avec l'accord signé lors du sommet entre leurs leaders, le 12 juin dernier à Singapour. En effet, Kim Jong-un et Donald Trump s'étaient engagés à conjuguer leurs efforts pour établir un régime de paix permanent et solide dans la péninsule.