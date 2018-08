Chung Dong-young appelle à la coopération des partis rivaux pour la réforme du système électoral

Photo : YONHAP News

Le président fraîchement élu du Parti pour la démocratie et la paix (PDP), une formation minoritaire, a rencontré aujourd'hui ses homologues du Minjoo, le parti au pouvoir, et du Parti Liberté Corée (PLC), le premier parti de l'opposition.A l'Assemblée nationale cet après-midi, Chung Dong-young a rendu visite à la patronne du Minjoo, Choo Mi-ae. L'occasion pour lui de plaider pour le soutien actif du parti présidentiel à la réforme du mode d'élection des députés. Un peu plus tôt, lors d'un entretien séparé avec le président par intérim du PLC, Kim Byung-joon, il a formulé la même demande.Petit rappel : dans son discours d'acceptation en tant que nouveau leader du parti, dimanche dernier, Chung s'est engagé à déployer tous ses efforts pour la restructuration du système électoral. Pour lui, son parti à tendance progressiste doit œuvrer pour les personnes démunies et vulnérables.