Le ministère de la Défense dévoile une série de mesures pour réformer la défense nationale

Photo : KBS News

Le ministère de la Défense a décidé de rebaptiser son cyber-commandement militaire en « commandement des opérations cybernétiques », et de supprimer par la même occasion ses activités de guerre psychologique afin de faire barrage à toute intrusion illégale dans la politique.Telles sont les grandes lignes de la réforme de la défense 2.0 entreprise par l’organe gouvernemental. L'objectif étant de créer une armée plus compacte, mais plus solide.Le ministère fera face aux éventuelles cyberattaques sous le commandement du chef d'état major interarmées. Il formera en même temps les professionnels du secteur auprès des officiers et des sous-officiers.Conformément à cette réforme, le ministère de la Défense sera chargé de superviser l'organisation, le système et le budget du commandement des opérations cybernétiques. De son côté, l'état-major interarmées s'occupera de toutes les opérations informatiques de l'armée.