Ri Yong-ho affirme que Pyongyang préservera sa technologie nucléaire malgré son objectif de dénucléarisation

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a accepté de se dénucléariser, mais elle préservera sa technologie nucléaire. C’est ce qu’a déclaré jeudi à Téhéran le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Yong-ho, lors de son entretien avec le président du Parlement iranien, Ali Larijani.D’après le chef de la diplomatie du royaume ermite, c’est dans le but de faire face à l’hostilité de Washington que Pyongyang a pris une telle décision. Son interlocuteur lui a alors répondu que la communauté internationale ne considérait pas les Etats-Unis comme dignes de confiance.La presse iranienne a également rapporté les propos de Ri lors de cette rencontre, selon lesquels les deux Corées entretiennent de bonnes relations, et qu’afin de les améliorer davantage les routes et les chemins de fer allaient prochainement être reliés.