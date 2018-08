Samsung dévoile son Galaxy Note 9

Photo : YONHAP News

Sur fond de concurrence de plus en plus acharnée entre les fabricants de smartphones, Samsung Electronics a dévoilé hier, à New York, son nouveau modèle grand format, le Galaxy Note 9.Dotée d’une puissante batterie et d’une immense capacité de stockage, la nouvelle phablette permet à ses usagers de l’utiliser pendant 24 heures d’affilée, sans la recharger, et de stocker au maximum 93 000 photos.Par ailleurs, un stylet amélioré, équipé du Bluetooth, fait office de télécommande. Ainsi, les utilisateurs peuvent cliquer sur le stylet pour activer des applications ou prendre des photos et des vidéos à distance.