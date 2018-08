Des jeunes footballeurs sud-coréens en route vers Pyongyang

Photo : YONHAP News

Des jeunes footballeurs sud-coréens vont arriver cet après-midi à Pyongyang par voie terrestre afin de participer à un tournoi de football international pour les moins de 15 ans, qui va se dérouler entre les 13 et 18 août dans la capitale nord-coréenne. La délégation comprend 151 personnes, dont des athlètes regroupés en deux équipes, des journalistes et des accompagnateurs.Organisé depuis 2014 conjointement par l’association pour les échanges sportifs intercoréens et le groupe sportif nord-coréen baptisé « 15 avril », il s’agit de sa 4e édition. Cet événement réunit huit équipes de six pays : les deux Corées, la Chine, la Russie, l’Ouzbékistan et la Biélorussie.D’autre part, une délégation nord-coréenne est arrivée ce matin à Séoul pour participer à deux matchs amicaux entre les travailleurs des deux Corées qui seront joués demain au stade de la Coupe du monde de Sangam. Composée de 64 membres, la délégation va tenir une conférence de presse cet après-midi, avant de visiter deux principaux syndicats du Sud. Leur retour au Nord est prévu dimanche.