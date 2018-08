Lee Gae-ho nommé officiellement ministre de l’Agriculture

Photo : YONHAP News

Lee Gae-ho a été nommé officiellement ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Il s’agit du sixième député du Minjoo, le parti au pouvoir, à occuper un poste de ministre depuis l’arrivée au pouvoir de Moon Jae-in en mai 2017.Le président de la République a remis ce matin la lettre de nomination à Lee au cours d’une petite cérémonie organisée à cet effet à la Cheongwadae.Il y deux semaines, cet ancien membre de la commission parlementaire sur l’agriculture, l’alimentation et les affaires rurales avait été désigné à cette fonction par le chef de l’Etat, avant d'obtenir l’aval de ses confrères et consœurs du Parlement qui ont présenté un rapport confirmant ce choix au bureau présidentiel.