Cheongwadae : le 3e sommet intercoréen pourrait se dérouler à un autre endroit que Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le 3e sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un doit en principe se tenir à Pyongyang, comme stipulé dans la déclaration de Panmunjom du 27 avril, mais le lieu de cette rencontre pourrait changer selon les résultats des discussions. C’est ce qu’a déclaré vendredi la Cheongwadae.Concernant la date du nouveau tête-à-tête entre les leaders des deux Corées, elle sera probablement décidée le 13 août prochain à l’issue des pourparlers intercoréens de haut-rang qui doivent se dérouler au village de la trêve.Tout en expliquant que Séoul et Pyongyang ont continué à échanger leurs idées à travers divers canaux, la Maison bleue a souligné que c’est cette fois-ci le Nord qui a proposé la tenue de ces négociations de haut niveau. Rappelons que contrairement aux éditions précédentes, organisées depuis l’arrivée au pouvoir du président Moon en mai 2017, c’est le pays communiste qui a fait le premier geste en avant.Le bureau présidentiel n’a pas oublié non plus d’indiquer que la Corée du Sud allait jouer une fois de plus un rôle de médiateur entre son voisin du Nord et les Etats-Unis. Les deux côtés n’arrivent toujours pas à trouver un terrain d’entente pour décider laquelle entre la déclaration de la fin de la guerre de Corée et la présentation par le régime de la liste complète de ses installations et de son matériel nucléaires doit précéder l’autre.Par ailleurs, on connaît désormais les noms des chefs des délégations des deux Corées pour les 4e pourparlers intercoréens de haut rang de lundi. Le Sud sera représenté par le ministre de la Réunification Cho Myung-gyon. Quant au Nord, par le chef du Comité pour la réunification pacifique de la patrie Ri Son-gwon.