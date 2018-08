Le Premier ministre assistera à la cérémonie d'ouverture des Jeux asiatiques

Le Premier ministre sud-coréen assistera à la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques 2018 qui se dérouleront du 18 août au 2 septembre à Jakarta et Palembang en Indonésie.Le président indonésien, Joko Widodo, avait à l'origine envoyé un émissaire spécial afin d’inviter son homologue sud-coréen et le leader nord-coréen à la cérémonie d’ouverture de cet événement sportif. Des invitations que n'ont pas ou n'ont pas pu accepter ces derniers. Moon Jae-in a décidé d’envoyer Lee Nak-yeon à sa place tout en lui permettant d’utiliser l’avion présidentiel. Lee partira le 18 août pour un séjour de trois jours en Indonésie.Après avoir assisté à la cérémonie en question qui aura lieu le 18 août à 19 h, heure locale, le Premier ministre sud-coréen va soutenir la délégation sud-coréenne auprès des supporteurs. Ensuite, il assistera à la cérémonie d’inauguration de la Korea House et rencontrera les ressortissants sud-coréens. Lee ira aussi encourager l’équipe féminine unifiée de basketball le dernier jour de son séjour, soit le 20 août.Rappelons que les deux Corées vont défiler ensemble aux cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux asiatiques. Elles se sont aussi mises d'accord pour former des équipes communes pour le basket-ball féminin, et dans les épreuves de canoë et d’aviron.L’attention est désormais portée à une éventuelle rencontre entre le Premier ministre sud-coréen et une personnalité politique du royaume ermite. La tenue d’un dialogue intercoréen en Indonésie dépendra du représentant du régime communiste envoyé à la place de Kim Jong-un. Selon le bureau du Premier ministre, aucun programme n’est prévu pour l’instant.