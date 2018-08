Le Brésil fête la journée de la culture coréenne

Photo : KBS News

La journée de la culture coréenne a été célébrée samedi dernier au Brésil, où résident 50 000 sud-Coréens. Pour la deuxième édition de cet événement, un monument de six mètres de haut a été érigé dans le quartier coréen de São Paulo, situé dans le district de Bom Retiro, et ce pour commémorer le 55e anniversaire du premier flux de migrants venus du pays du Matin clair.Il s'agit d'une œuvre baptisée « Uri », « nous » en coréen, symbolisant l'amitié communautaire entre la Corée du Sud et le Brésil. En effet, elle représente un homme et une femme qui marchent ensemble, en haut desquels sont inscrits en lettres coréennes les noms des deux pays.De nombreux événements culturels ont été organisés pour présenter aux jeunes brésiliens la k-pop ainsi que des mets traditionnels coréens. Les jeux traditionnels étaient également au rendez-vous, avec le « yutnori », semblable au jeu des petits chevaux, ou le « tuho », un lancer de flèches.En 2019, les deux nations célèbreront le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Le quartier Bom Retiro deviendra sans doute un centre névralgique de la culture coréenne en Amérique latine.