Retour au Nord de la délégation de travailleurs

Photo : YONHAP News

La délégation de travailleurs nord-coréens est rentrée hier, après sa visite de trois jours à Séoul. C'est la première fois depuis onze ans que des ouvriers nord-coréens traversent la frontière pour rencontrer leurs camarades du Sud.Avant de partir, elle s'est recueillie sur les tombes de Jeon Tae-il et de sa mère. Jeon est un ouvrier sud-coréen et militant des droits des travailleurs qui s'immola en 1970 à l'âge de 22 ans pour protester contre la dictature et les conditions de travail imposées par Park Chung-hee, président de l'époque et père de Park Geun-hye, elle aussi devenue présidente avant d’être destituée.Auparavant, les ouvriers du Nord et du Sud ont participé à des rencontres amicales de football qui ont attiré plus de 30 000 spectateurs. Ils ont ainsi réaffirmé leur fraternité en tant qu’ouvriers, même s'ils vivent sous des régimes différents.Les travailleurs des deux Corées ont adopté un communiqué commun appelant à la réalisation de la déclaration de Panmunjom, avant de décider de se réunir le 4 octobre pour institutionnaliser leurs échanges. Ils ont également envisagé de créer un organisme intercoréen afin d'œuvrer ensemble pour la réunification de la péninsule.