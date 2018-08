Les deux Corées se retrouvent à Panmunjom pour discuter du 3e sommet intercoréen

Photo : YONHAP News

Une réunion intercoréenne de haut niveau a lieu aujourd'hui au pavillon Tongilgak, dans la partie nord de Panmunjom. Cho Myung-gyun, ministre de la Réunification, conduit la délégation sud-coréenne composée entre autres de son vice-ministre Chun Hae-sung et du conseiller adjoint présidentiel à la sécurité nationale Nam Gwan-pyo.Quant au Nord, le chef du Comité pour la réunification pacifique de la patrie Ri Son-gwon est à la tête de sa délégation, accompagné de Kim Yun-hyok, vice-ministre des Chemins de fer et de Pak Yong-ho, vice-ministre de la Protection du territoire et de l'environnement.Les discussions porteront sur le suivi de la réalisation de la déclaration de Panmunjom ainsi que sur le lieu et la date du 3e sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Les experts misent sur une rencontre à Pyongyang fin août ou début septembre.