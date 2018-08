Photo : KBS News

La canicule se poursuit dans sa quatrième semaine. La nuit de dimanche à lundi marquait la 23e nuit tropicale d'affilée à Séoul, la 24e à Daejeon, et la 26e à Yeosu, dans le sud du pays. En Corée du Sud, on parle de nuit tropicale lorsque la température ne descend pas sous les 25℃.En journée, la chaleur est bien évidemment d'autant plus étouffante. Cet après-midi, il faisait 36°C à Séoul et à Daejeon, 35°C à Gwangju, dans le sud-ouest, et 34°C à Busan, sur la côte est.