Affaire « Druking » : le secrétaire en charge du programme présidentiel entendu

Photo : KBS News

Song In-bae, le secrétaire en charge du programme présidentiel, a été entendu hier pendant plus de 13 heures par l’équipe du procureur indépendant chargé d’enquêter sur l’affaire « Druking ». Il s’agit d’un scandale de manipulation de l’opinion publique, avec pour protagoniste principal un blogueur connu sous ce pseudonyme.A sa sortie, Song a affirmé avoir livré de nombreux détails aux enquêteurs. Il n’a toutefois pas répondu aux questions des journalistes sur le rôle d'intermédiaire qu'il aurait joué en juin 2016 entre « Druking » et Kim Kyoung-soo, désormais gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud et l'un des proches du président Moon Jae-in. Song a reçu de « Druking » des pots-de-vin à hauteur de deux millions de wons, soit environ 1 550 euros.Au cours des interrogatoires, « Druking » est revenu plusieurs fois sur ces déclarations impliquant Kim Kyoung-soo dans cette affaire. Devant le peu de pièces à conviction, la décision du procureur indépendant de demander ou non un mandat d'arrêt contre Kim sera donc d’autant plus compliquée.