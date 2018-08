80 voitures de marque BMW ont pris feu cette année en Corée du Sud

Photo : KBS News

Selon la KBS, qui a eu accès à des documents de l'Administration des services d'incendie, 80 voitures de marque BMW ont pris feu cette année. C’est plus du double du chiffre annoncé par le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports, qui est de 37. Si l'on exclut les cas d’incendie résultant d’un accident de voiture ou de la faute du conducteur, le nombre s’établit tout de même à 72.L'administration a également relevé une hausse de 57 % sur un an des incendies de voitures de l'enseigne allemande. En effet, 45 berlines avaient pris feu entre janvier et juillet 2017, contre 71 pour la même période cette année. Il est à noter que l’origine de plus de la moitié de ces sinistres a été marquée comme « inconnue ».Pour ce qui est des autres marques, la hausse en glissement annuel n’est que de 11 %. Il s'avère donc crucial d'étudier les différentes causes possibles liées aux véhicules BMW.