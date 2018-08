Démographie : 39 % des collectivités locales risquent de disparaître

Photo : YONHAP News

Quatre villes, comtés ou arrondissements sur dix risquent de disparaître en Corée du Sud. Et ce en raison du taux de natalité en baisse et du vieillissement de la population. Selon un rapport publié aujourd'hui par le Service national des informations sur l'emploi (Keis), 89 des 228 collectivités locales sont concernées, soit 39 %. En 2013, ce chiffre était de 33 %.Sur la liste des territoires menacés de disparition figurent le comté de Cheolwon dans la province de Gangwon, un arrondissement de la ville de Busan, la ville de Gyeongju et celle de Gimcheon situées dans la province de Gyeongsang du Nord. Jusqu'ici cantonnée aux zones rurales, la dépopulation touche aujourd'hui les environs des grandes agglomérations. Quant aux communes de taille plus réduite, 43,4 % des 3 463 cantons ou quartiers pourraient être désertés, contre 35,5 % il y a cinq ans.Le « risque d’extinction » d’un territoire est évalué sur la base d’un indice créé en 2015 par le Keis. Il est obtenu en divisant le nombre de femmes âgées de 20 à 39 ans par le nombre des personnes de plus de 65 ans.