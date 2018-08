Le troisième sommet intercoréen aura lieu après le 10 septembre, selon la Cheongwadae

Photo : YONHAP News

Hier, les deux Corées ont convenu d’organiser en septembre à Pyongyang une nouvelle rencontre entre leurs dirigeants, sans pour autant en fixer la date exacte. Beaucoup se sont alors questionnés sur la raison de cette incertitude.La Maison bleue a tenté d’en éclaircir les raisons. De fait, elle a annoncé trouver difficile de tenir le prochain sommet au début du mois prochain, plus précisément avant le 10 septembre, en tenant compte des « conditions réalistes ».Interrogé sur la nature de ces conditions, son porte-parole s’est borné à dire qu’il s’agissait de « celles que vous pouvez deviner ». Et d’ajouter souhaiter que cette rencontre soit un succès.La décision sur ce nouveau face-à-face entre Moon Jae-in et Kim Jong-un a été prise lors des pourparlers intercoréens de haut niveau, hier à Panmunjom. A l'issue de ces discussions, le chef de la délégation de Pyongyang a pourtant annoncé que la date avait été déterminée.