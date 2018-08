Charbon nord-coréen : Séoul rend compte au Conseil de sécurité de l’Onu des résultats de ses enquêtes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen aurait informé hier le Conseil de sécurité des Nations unies des résultats de ses enquêtes sur les importations illicites dans le pays de charbon nord-coréen, en violation des sanctions onusiennes contre Pyongyang. C’est ce qu’on a appris d’une source de l’organisation internationale.Cette source a précisé que Séoul avait envoyé une lettre sur les résultats et les mesures prises à l’encontre des importateurs au Comité des sanctions contre la Corée du Nord du Conseil, un organe qui surveille l’application de ces mesures punitives.Pour rappel, les douanes sud-coréennes ont identifié des infractions et porté le dossier devant le Parquet. Trois importateurs et leurs trois entreprises sont concernés. Ils sont soupçonnés d’avoir acheté au Nord plus de 35 000 tonnes de charbon et de fer, via la Russie, et ce à sept reprises entre avril et octobre 2017.La lettre soumise au comité en fait état. Après l’avoir reçue, celui-ci a salué les efforts de Séoul pour mettre en œuvre les sanctions et pour travailler en coopération avec la communauté internationale. Il fera désormais lire le document aux pays membres du Conseil. La question est de savoir si cet organe sécuritaire imposera ou non des sanctions à l’encontre notamment des cargos ayant transporté les cargaisons de charbon.