Pas de défilé militaire à l’occasion du 70e anniversaire de l’armée sud-coréenne

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud célébrera le 1er octobre le 70e anniversaire de la création de ses forces armées. Mais cette année, il n’y aura pas de parade militaire. C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Défense.D’après un de ses responsables, le pays le fêtera de façon extraordinaire. Il s’agira d’organiser, au Musée national de la guerre à Séoul, des vols acrobatiques des Black Eagles, une démonstration de ses robot-drones ou encore des concerts, entre autres.Le pays organisait tous les cinq ans un important défilé militaire mobilisant ses effectifs et armements. Mais cette année, il aurait pris la décision de ne pas le faire en considération du dialogue en cours entre les deux Corées et les Etats-Unis en vue de pérenniser la paix dans la péninsule.De son côté, la Corée du Nord semble préparer une vaste parade militaire en amont du 70e anniversaire de la fondation de son régime, le 9 septembre, selon les autorités militaires sud-coréennes et américaines.Mais cette fois, elle n’exhiberait pas de missiles balistiques intercontinentaux, ceux-ci pouvant irriter la communauté internationale, plus particulièrement les Etats-Unis. Lors de son défilé organisé le 8 février dernier à l’occasion des 70 ans de son armée, le royaume ermite les avait présentés.