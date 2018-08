Réactions mitigées des médias américains à l’égard du troisième sommet Moon-Kim

Photo : YONHAP News

Les médias américains se sont fait l’écho de l’accord intercoréen sur le troisième sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un.L’agence AP a rapporté que cet accord était intervenu sur fond d’inquiétude concernant les négociations de suivi en vue de la dénucléarisation de la Corée du Nord.Le Wall Street Journal a évoqué le fait que les deux Corées n’étaient pas parvenues à un accord sur les sujets de discussion de leurs leaders. Selon le journal, cela explique qu’il est difficile de faire avancer les choses sans une entente concrète entre Pyongyang et Washington.L’agence Bloomberg a estimé que le président sud-coréen assumerait le rôle d’« équilibreur de précision » entre ces deux nations. Et d’ajouter que sa prochaine entrevue avec le dirigeant nord-coréen pourrait jeter les bases d’une nouvelle rencontre entre celui-ci et Donald Trump.Le Washington Post a quant à lui écrit que si ces dernières semaines, l’administration américaine semblait avoir du mal à convaincre le régime communiste de se dénucléariser, les deux Corées montraient des signes d'amélioration progressive de leurs relations.Par ailleurs, la BBC a publié les propos tenus par le conseiller spécial du président sud-coréen aux affaires diplomatiques et à la sécurité nationale. Selon la radiotélévision britannique, Moon Chung-in a estimé que le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo pourrait faire un nouveau déplacement dans le nord de la péninsule la semaine prochaine.