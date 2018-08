Photo : YONHAP News

Le ciel était recouvert de nuages sur l'ensemble du pays, ce mardi, alors que des averses sont attendues demain dans le sud et l'est du pays. Mais le mercure n'a pas varié d'un millimètre, avec toujours 36°C à Séoul et à Daejeon, 38°C à Daegu, dans le sud-est, et 34°C sur l'île de Jeju.