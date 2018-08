Mike Pompeo félicite la Corée du Sud pour l’anniversaire de sa libération

Photo : YONHAP News

Demain, 15 août, les sud-Coréens vont fêter la libération de leur nation de l’occupant japonais il y a 73 ans. En amont de cet anniversaire lourd de sens, le secrétaire d’Etat américain leur a adressé un message de félicitations.Dans un communiqué publié hier par son ministère, Mike Pompeo a tenu à « transmettre ses félicitations au nom de son président Donald Trump et du peuple américain ». Et d’ajouter reconnaître que « le dévouement des sud-Coréens à la démocratie, à la liberté et aux droits de l’Homme a été le fondement de leur réussite » et que « ces valeurs unissent nos deux pays, alors que nous avançons vers la paix et la sécurité dans la région indo-pacifique ».Le visage de la diplomatie américaine a également reconfirmé que Séoul et Washington travaillaient en étroite collaboration pour dénucléariser le Nord, de façon définitive et entièrement vérifiée.Ces propos sont scrutés avec une attention particulière puisqu’ils interviennent alors que les deux Corées se sont mises d’accord pour organiser un nouveau sommet en septembre, et qu’un nouveau déplacement de Pompeo à Pyongyang semble imminent.