Le projet de décret sur le démantèlement du DSC adopté en conseil des ministres

Photo : YONHAP News

Un projet de décret sur la refonte du commandement de la sécurité de défense (DSC) a été adopté aujourd’hui en conseil des ministres. Il prévoit notamment de le démanteler et de créer à sa place un « commandement de soutien à la sécurité militaire ».Le texte interdit strictement à la nouvelle unité d’intervenir dans la politique et de surveiller la population. L’ensemble de ses effectifs militaires et administratifs ne pourront donc jamais adhérer à une quelconque formation politique ni recueillir des informations personnelles sur des civils.Le nouveau commandement verra le jour le 1er septembre. D’ici là, tous les militaires du DSC impliqués dans les trois principales affaires qui l’ont éclaboussé sont obligés de réintégrer leur unité d’origine. 26 d’entre eux l’ont déjà rejointe.Pour rappel, le DSC a été épinglé notamment pour avoir rédigé un document polémique, en mars 2017, juste avant la destitution de Park Geun-hye. Il y prévoyait la proclamation de la loi martiale au cas où la Cour constitutionnelle n’entérinait pas l’impeachment parlementaire de la prédécesseure de Moon Jae-in, afin de faire face à d’éventuels soulèvements populaires.