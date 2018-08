An Hee-jung acquitté d’agression sexuelle sur son ex-secrétaire

Photo : YONHAP News

Une sentence très attendue dans une affaire d’agression sexuelle. L’ancien gouverneur de la province de Chungcheong du Sud a été acquitté aujourd’hui par un tribunal de première instance de Séoul. An Hee-jung avait été accusé par l’une de ses ex-secrétaires de l'avoir violée à quatre reprises entre juillet 2017 et février dernier, avant d’être inculpé sans détention.Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de preuves qu’il ait abusé de son autorité pour contraindre son ancienne secrétaire dénommée Kim Ji-eun à avoir des relations sexuelles. Il a ensuite ajouté que les preuves présentées par le Parquet n'étaient pas suffisantes pour prouver que la liberté sexuelle de la plaignante avait été usurpée.Le mois dernier, le ministère public avait requis une peine de quatre ans d’emprisonnement contre l’ancien homme politique, considéré un temps comme un possible successeur du président Moon Jae-in.Après que le verdict ait été rendu, la victime présumée a exprimé sa totale incompréhension. Et le Parquet a annoncé son intention de faire appel.