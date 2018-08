Kang Kyung-wha et Mike Pompeo discutent de la nécessité de maintenir les sanctions contre Pyongyang

Photo : KBS News

Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine se sont entretenus par téléphone hier. A l’issue de leur échange, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé que Kang Kyung-wha avait informé Mike Pompeo des résultats des pourparlers intercoréens de haut niveau tenus la veille. Il a ensuite ajouté que les deux ministres avaient discuté de la situation dans la péninsule et s’étaient engagés à travailler en étroite collaboration pour dénucléariser la péninsule et pour y instaurer une paix permanente.Le département d’Etat américain a lui aussi publié un communiqué de presse. Selon ce document plus concret, Kang et Pompeo ont parlé de la nécessité de maintenir les sanctions à l’encontre de la Corée du Nord jusqu’à ce qu’elle se débarrasse de ses armes nucléaires de façon complète et vérifiable, comme y avait consenti son dirigeant Kim Jong-un.En tout cas, la conversation téléphonique entre les chefs de la diplomatie des deux alliés a eu lieu sur fond de rumeur d’un nouveau déplacement de Pompeo à Pyongyang fin août.Dans ce contexte, le New York Times a estimé que les Etats-Unis réservaient toujours leur décision d’accepter ou non la demande nord-coréenne de déclaration de la fin de la guerre de Corée, mais que Donald Trump pourra dire oui avant les élections de mi-mandat aux USA en novembre.