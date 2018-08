Les constructeurs sud-coréens présents au Brésil vendent un million de véhicules

Photo : KBS News

Des groupes automobiles sud-coréens ont construit et vendu au Brésil un million de véhicules. C’est une très bonne performance, puisque cela fait à peine six ans qu’ils y ont établi des usines. D’autant que leurs concurrents étrangers comme Fiat et Volkswagen avaient mis deux fois plus de temps pour obtenir un résultat identique.Le Brésil est le principal marché automobile d’Amérique du Sud. Les conditions de circulation y sont cependant délicates. Les routes sont étroites et souvent embouteillées. Les petits véhicules sont donc préférés. Conscients de cette situation, les constructeurs sud-coréens avaient depuis le début misé sur de petites cylindrées et des SUV.Par ailleurs, le gouvernement local a récemment annoncé une nouvelle politique automobile, voire industrielle visant à attirer les investissements étrangers. Il souhaite voir un plus grand nombre d’entreprises sud-coréennes s’implanter dans le pays.