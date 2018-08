La série « Along with the Gods » dépasse la barre des 10 millions d’entrées

Photo : YONHAP News

Le film « Along with the Gods : The Last 49 Days » poursuit son impressionnant parcours au box-office. En deux semaines d’exploitation, il a déjà atteint hier un cumul de 10 millions d’entrées.Le drame fantastique de Kim Yong-hwa est ainsi devenu le 22e film à plus de 10 millions d’entrées. Son premier volet « Along with the Gods : The Two Worlds » avait lui aussi réalisé une performance solide. Il s’agit donc de la première série sud-coréenne dont les deux épisodes franchissent ce cap.Ce succès a généré d’importantes recettes financières combinées. Elles s’élèvent pour l’heure à 200 milliards de wons, un montant cinq fois plus élevé que leur coût de production.